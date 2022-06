Hamburgs Schulcaterer fordern Gespräche über Inflationsausgleich Stand: 17.06.2022 06:28 Uhr Alles wird teurer - vor allem Energie und Lebensmittel. Und auch das Mittagessen in Hamburgs Schulen steigt im Preis - auf 4,15 Euro ab August. Doch um gesundes Essen anzubieten reicht das nicht, sagen die Schulcaterer.

In den meisten Hamburger Schulkantinen gibt es heute Mittag nur Lunchpakete, weil für heute zu einem Aktionstag aufgerufen wird. Die Schulcaterer - fast 60 Firmen gibt es - wollen gemeinsam ein Zeichen setzen. "Unsere Einkaufspreise explodieren" - so könne man nicht mehr arbeiten, sagen sie.

Caterer fordern Krisenaufschlag

Von der Schulbehörde haben sie bereits einen Krisenaufschlag von 50 Cent pro Essen gefordert - bisher ohne Reaktion. Vorschläge für eine Lösung, ohne Belastung der ärmeren Familien, liegen auf dem Tisch.

Schüler- und Elternkammer: "Sozialstaffel" ausweiten

Schüler- und Elternkammer schlagen vor, die sogenannte Sozialstaffel auszuweiten. An den Grundschulen zahlen bereits sozial schlechter gestellte Familien weniger oder gar nichts. So sollte es auch an den weiterführenden Schulen sein, sagen Kammern und Caterer. Das sei nicht finanzierbar, heißt es bislang aus der Schulbehörde.

Protestkundgebung auf dem Rathausmarkt

Mit einer Protestkundgebung heute Mittag auf dem Rathausmarkt soll Druck gemacht werden. Die Caterer fordern Gespräche über einen Inflationsausgleich.

