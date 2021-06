Hamburgs Schüler starten in die Sommerferien Stand: 22.06.2021 20:29 Uhr Für Hamburgs Schülerinnen und Schüler endet am Mittwoch das von der Corona-Pandemie erheblich beeinträchtigte Schuljahr. Nach der Zeugnisübergabe beginnen die sechswöchigen Sommerferien.

Im abgelaufenen Schuljahr war nichts wie früher: Es gab Homeschooling, Wechselunterricht sowie Präsenzunterricht mit Masken- und Testpflicht. Auch die Abiturprüfungen liefen wegen der Corona-Pandemie unter erschwerten Bedingungen ab, führten aber zumindest bei den schriftlichen Prüfungen in Deutsch, Mathematik und Englisch letztlich sogar zu besseren Ergebnissen als im Jahr zuvor.

Kein Verzicht auf Abschulungen in Gymnasien

Besonders für die Schülerinnen und Schüler des sechsten Jahrgangs an den Gymnasien ist das Zeugnis wichtig. Entscheidet es doch darüber, ob sie bleiben können, oder ob sie auf eine Stadtteilschule wechseln müssen. Vergeblich hatte die Partei die Linke in der Bürgerschaft gefordert, in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie auf die sogenannte Abschulung zu verzichten. Die Schulbehörde sah dafür jedoch keinen Grund. Von früher rund 1.000 Fällen ist die Zahl laut Behörde in den vergangenen Jahren ohnehin gesunken - auf unter 800. Die aktuelle Zahl liegt noch nicht vor. Doch die Belastung durch Corona sei bei der Entscheidung darüber von den Schulkonferenzen mitbedacht worden, versicherte die Behörde.

Weniger Schülerinnen und Schüler als vermutet werden eine Klasse wiederholen. Das ist auf freiwilliger Basis in diesem Jahr leichter möglich. Doch bis jetzt sind nur etwas mehr als 1.300 Anträge eingegangen. 2019 - im Jahr vor Corona - waren es fast 2.000.

Neues Schuljahr: Masken- und Testpflicht bleibt

Das neue Schuljahr beginnt am 5. August - und wird wohl weiter von Corona-Auflagen dominiert sein. Schulsenator Ties Rabe (SPD) hatte bereits angekündigt, dass in Klassenräumen weiter eine Masken- und Testpflicht gelten werde.

