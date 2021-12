Hamburgs Polizeipräsident Meyer sieht Chancen bei Cannabis-Freigabe Stand: 29.12.2021 13:18 Uhr In Deutschland sollen künftig Erwachsene zu Genusszwecken Cannabis legal kaufen können. Hamburgs Polizeipräsident Meyer war jahrelang dagegen, sieht jetzt aber Chancen in der Legalisierung.

Die Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen wollen die Cannabis-Legalisierung in Deutschland umsetzen. Bislang war Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer in dagegen und in seiner Haltung eindeutig.

Nun hat er seine Meinung in gewissen Gesichtspunkten geändert: "Cannabis macht dumm, das war immer unsere Leitlinie. Das orientiert sich an der Wissenschaft. Nun gibt es eine politische Entscheidung, wobei wir noch nicht genau wissen, wie sie aussehen wird. Aber ich hoffe, dass sie dann den Aufwand minimiert." Damit sich die Polizei um andere Aufgaben kümmern könne, so Hamburgs Polizeipräsident.

Meyer: Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche untersuchen

"Man muss es jetzt nehmen wie es kommt und eher noch versuchen, gestaltend Einfluss zu nehmen. Und insofern kann sich die Polizei mehr um andere Dinge kümmern und man hat möglicherweise da eine Entlastung." Wichtig sei für Meyer, dass die Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche untersucht werden und auch mögliche Veränderungen im Straßenverkehr beobachtet werden.

