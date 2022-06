Hamburgs Polizei ist zuletzt diverser geworden Stand: 17.06.2022 17:12 Uhr Unter Hamburgs neuen Polizeischülerinnen und -schülern sind mehr Frauen und Menschen mit Migrationsgeschichte als noch vor zehn Jahren. Diese Zahlen spiegeln aber immer noch nicht den Durchschnitt der Hamburger Bevölkerung wieder.

Mehr als 300 Nachwuchskräfte der Hamburger Polizei sind am Freitag in Hamburg-Alsterdorf vereidigt worden. Knapp ein Viertel von ihnen hat eine Migrationsgeschichte. Bei den unter 18-jährigen Hamburgerinnen und Hamburger ist es fast die Hälfte. Laut Polizeipräsident Ralf Martin Meyer lag die Quote bei den Polizeinachwuchskräften in der Vergangenheit noch niedriger - und zwar bei 17 Prozent. Allerdings sind die Angaben dazu freiwillig.

AUDIO: Wie sich die Hamburger Polizei verändert hat (1 Min) Wie sich die Hamburger Polizei verändert hat (1 Min)

Frauenanteil bei der Hamburger Polizei steigt

Einfacher zu beziffern ist der Frauenanteil. War vor zehn Jahren nur jede vierte Beschäftigte im Polizeivollzug eine Frau, ist es jetzt fast jede Dritte. Probleme gibt es laut dem Polizeipräsidenten allerdings noch bei der1 Frauenquote unter den Führungskräften. Auch dort ist der Anteil zwar gestiegen, liegt aber in einigen Bereichen immer noch unter 20 Prozent. Meyer sagte, dass eine bunt gemischte Polizei wichtig sei, weil dadurch das Verständnis für eine ebenso bunt gemischte Stadtgesellschaft deutlich wächst.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 17.06.2022 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Frauenpolitik