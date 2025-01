Hamburgs Neujahrsbaby ist ein Junge

Stand: 01.01.2020 16:16 Uhr

In Hamburg sind am Neujahrstag mehrere Babys am frühen Morgen zur Welt gekommen. Im Albertinen-Krankenhaus in Schnelsen kam um 0.18 Uhr das Neujahrsbaby Antonio zur Welt. Im Marienkrankenhaus in Hohenfelde startete das Jahr 2025 mit einer Zwillingsgeburt.