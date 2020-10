Stand: 17.10.2020 07:15 Uhr Hamburgs Linke hält Parteitag ab

Auf einem Treffen in Hamburg-Heimfeld will die Linke unter anderem ihren Kurs in der Corona-Krise genauer bestimmen. Aus Sicht der Hamburger Linken profitieren vor allem Konzerne von den Finanzhilfen während der Pandemie. Kleine Betriebe bekommen nach Meinung der Partei nicht genügend Unterstützung.

Außerdem macht sich Linke dafür stark, die Höhe der Wohnungsmieten zu begrenzen, die Schuldenbremse in Hamburg abzuschaffen und Waffenexporte aus dem Hamburger Hafen zu verbieten. Am Sonntag will die Partei zwei neue Landeschefs wählen. Die beiden bisherigen Landeschefs waren in die Hamburgische Bürgerschaft gewählt worden"

