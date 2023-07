Hamburgs Linke fordert Kampagne gegen Belästigung in Bädern Stand: 19.07.2023 07:07 Uhr Die Hamburger Linke fordert eine Kampagne gegen sexuelle Belästigung in öffentlichen Bädern und Saunen. Anlass sind neue Zahlen zu Übergriffen beim städtischen Betreiber Bäderland.

In diesem Jahr habe Bäderland bereits zehn Fälle von sexuellen Übergriffen dokumentiert, schreibt der Hamburger Senat auf Anfrage der Linksfraktion, allein vier davon im Holthusenbad in Eppendorf. Im vergangenen Jahr waren es 16 aktenkundige Übergriffe - die meisten davon im Midsommerland in Harburg und im Festland in Altona.

Linke: Bäderland soll Hilfsangebote machen

Die Täter bekommen laut Senat sofort ein Hausverbot, außerdem wird grundsätzlich die Polizei eingeschaltet. Nach Einschätzung von Linksfraktions-Chefin Cansu Özdemir sind die Zahlen nur die Spitze des Eisbergs. Das Dunkelfeld sei sicherlich wesentlich größer, so Özdemir. Aus ihrer Sicht müsse Bäderland offensiver mit dem Problem umgehen und Betroffenen ein verlässliches Hilfsangebot machen.

Gleichzeitig scheint die Zahl der dokumentierten Übergriffe aber nicht größer geworden zu sein - das zeigt ein Vergleich mit den Zahlen, die im Jahr 2017 von der CDU abgefragt worden waren. Demnach waren im Jahr 2016 sogar 35 Fälle registriert worden.

