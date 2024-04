Stand: 15.04.2024 17:35 Uhr Hamburgs Linke beklagt die Lage beim Kinderschutz

Hamburgs Linke bewertet die Situation beim Kinder- und Jugendnotdienst als dramtisch. Laut der Linken zeigt eine Große Anfrage zu Hamburgs Kinderschutzhäusern, dass auch in den Einrichtungen für Kleinkinder alarmierende Zustände herrschen. Demnach bleiben zu viele Kinder länger als ein halbes Jahr in den ersten Einrichtungen der Inobhutnahme. Anscheinend sind viele Fachkräfte überbelastet, Stellen sind unbesetzt, es fehlt an Folgeeinrichtungen und Pflegefamilien. Die Linke fordert, dass der Senat eingreift.

