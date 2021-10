Hamburgs Justizsenatorin Gallina will Staatsrätin entlassen Stand: 29.10.2021 21:30 Uhr Hamburgs Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) hat am Freitag um die Entlassung ihrer Staatsrätin gebeten. Der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) wird Staatsrätin Katja Günther in den einstweiligen Ruhestand versetzen.

Gallina erklärte, dass das Vertrauensverhältnis irreparabel zerstört sein. Gegenseitiges Vertrauen sei aber die Grundlage für eine verantwortungsvolle Zusammenarbeit in einer Behördenleitung. Alle Beteiligten würden die Entwicklung bedauern und in großem Verantwortungsbewusstsein eine gute Lösung finden, so Gallina.

Vorgänger Steffen hatte Günther geholt

Das Verhältnis der Justizsenatorin und ihrer Staatsrätin muss sich in den vergangenen Monaten zusehends verschlechtert haben. Gallina hatte als Nichtjuristin einen schweren Start. Die juristische Expertise der Justizbehörde wurde durch die Juristin Katja Günther abgedeckt. Der ehemalige Justizsenator Till Steffen hatte Günther 2015 aus Schleswig-Holstein geholt. Die 54-Jährige wird jetzt in den einstweiligen Ruhestand versetzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 30.10.2021 | 07:00 Uhr