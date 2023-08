Stand: 25.08.2023 13:33 Uhr Hamburgs Industrie schafft Umsatzplus, aber warnt

Die größeren Industriebetriebe in Hamburg haben im ersten Halbjahr bereinigt um die Inflation ein Umsatzplus von 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr geschafft. Das teilte das Statistikamt Nord am Freitag mit. Der Industrieverband Hamburg warnte allerdings, dass das Investitionsverhalten in den Unternehmen "leider klar nach unten" zeige. Handelskammer-Geschäftsführer Malte Heyne forderte: "Die Politik muss endlich die hohen Energiekosten senken und das Energieangebot ausweiten."

