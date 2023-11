Stand: 04.11.2023 10:19 Uhr Hamburgs Imker zufrieden mit Honigertrag

Die Imkerinnen und Imker in Hamburg haben in diesem Jahr so viel Honig schleudern können, wie seit fünf Jahren nicht mehr: Durchschnittlich waren es 38 Kilogramm pro Bienenvolk, wie das Fachzentrum Bienen und Imkerei mitteilte. Ein Grund für den guten Ertrag sei die zunächst kühle Witterung im Frühjahr gewesen. Dadurch hätten die Obstbäume später, aber dafür umso üppiger geblüht. In Hamburg sind etwas mehr als 1.000 Imkerinnen und Imker sowie rund 5.400 Bienenvölker registriert.

