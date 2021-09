Hamburgs Hochschulen bereiten sich auf die Öffnung vor Stand: 15.09.2021 15:03 Uhr Hamburgs Hochschulen bereiten sich auf die Rückkehr der Studierenden vor. Nach drei überwiegend digitalen Semestern, sollen ab dem Wintersemester möglichst viele Veranstaltungen wieder in Präsenz stattfinden.

An den staatlichen Hochschulen in der Stadt gilt die 3G-Regel: Nur Geimpfte, Genesene und Getestete dürfen den Campus betreten. Wie genau das kontrolliert werden soll, ist allerdings noch nicht ganz klar. Die Universität Hamburg überlegt, ob sich die Studierenden einmalig zentral registrieren lassen können. So könne man feststellen, ob sie geimpft oder genesen seien. Weitere Kontrollen könnten nur stichprobenartig stattfinden. Auch die Technische Universität und die Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) wollen nur stichprobenartig kontrollieren. An der Hafencity Universität und der Hochschule für Bildende Künste dagegen soll es 3G-Kontrollen an den Eingängen geben.

Studenten sind Präsenzveranstaltungen wichtig

Den Studierenden geht es vor allem darum, dass die Präsenzveranstaltungen sicher sind, sagte deren Vertretung am Dienstag im Wissenschaftsausschuss. Wichtig seien deshalb weitere dezentrale Impfangebote an den Hochschulen. Laut Behörde soll es die aber an allen Hamburger Hochschulstandorten in den kommenden Wochen geben. Auch wünschten sich viele Studierende neben Präsenzvorlesungen weiterhin hybride und digitale Angebote.

Maskenpflicht bleibt bestehen

In Lehrräumen, Bibliotheken und Archiven wird die Regel von 1,50 Metern Abstand gestrichen - die Maskenpflicht bleibt laut Wissenschaftsbehörde aber bestehen. Hochschulen können je nach Räumlichkeit zusätzlich Teilnehmer-Höchstgrenzen einführen. Bei schriftlichen Prüfungen entfällt die Maskenpflicht bei Wahrung des Abstandsgebotes nach Einnahme der Sitzplätze.

Drei Semester lang waren Hamburgs Hochschulen wegen der Corona-Pandemie so gut wie ausgestorben, nur wenige Veranstaltungen fanden vor Ort statt.

