Stand: 22.05.2022 19:04 Uhr Hamburgs Handballer sind gegen Magdeburg chancenlos

Die Bundesliga-Handballer des HSV Hamburg haben am Sonntag gegen den SC Magdeburg eine Heim-Niederlage kassiert. In der ausverkauften Sporthalle hatte das Team keine Chance gegen den Tabellenführer und unterlag deutlich mit 22 zu 32. Bester Werfer der Hamburger war Niklas Weller mit vier Treffern. Am 5. Juni steht das Auswärtsspiel bei Rekordmeister THW Kiel auf dem Programm. | Sendedatum NDR 90,3: 22.05.2022 18:00

