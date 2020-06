Stand: 30.06.2020 06:31 Uhr - NDR 90,3

Hamburgs Händler kritisieren Mehrwertsteuersenkung

Am Montag ist sie beschlossen worden, ab morgen soll sie kommen: Die für ein halbes Jahr abgesenkte Mehrwertsteuer. Damit will die Bundesregierung Verbraucher entlasten und den Konsum ankurbeln. Die Maßnahme ist Teil des Konjunkturprogramms in Zeiten der Corona-Pandemie. Die Hamburger Wirtschaft ist allerdings skeptisch, ob der Plan aufgeht. Aus ihrer Sicht kommt die niedrigere Mehrwertsteuer zu kurzfristig und für einen zu kurzen Zeitraum.

Wer profitiert von der Mehrwertsteuersenkung? Hamburg Journal - 29.06.2020 19:30 Uhr Am 1. Juli tritt die Mehrwertsteuersenkung in Kraft. Im Einzelhandel sinken die Preise. Sie ist aber vor allem ein Geschenk an die von der Corona-Krise gebeutelte Gastro-Branche.







Hamburger Wirtschaft ist für längere Laufzeit

20 Milliarden Euro sollen die Verbraucher sparen durch die vorübergehende Senkung der Steuer von 19 auf 16 Prozent, beziehungsweise von 7 auf 5 Prozent. Gleichzeitig verursacht die Umstellung aber Kosten für alle Händler, Handwerker und sonstige Dienstleister sowie jeden einzelnen Betrieb in der Zuliefererkette. Der Einzelhandelsverband VMG Nord kritisiert deshalb: Bei einer Laufzeit von mindestens zwölf Monaten gäbe es eine realistische Chance die Preisvorteile an die Kunden weiterzugeben, die dafür nötigen Investitionen könnten sich trotzdem rentieren. Ein Beispiel: Der Hamburger Lebensmittelriese Edeka wird zu Mittwoch alle Waren neu auszeichnen. Der Aufwand hinter den Kulissen ist laut dem Unternehmen groß, allein die IT rotiere deswegen zehn bis zwölf Stunden am Tag.

Rabattschlachten im Non-Food-Bereich

Astrid Nissen-Schmidt, Vizepräses der Handelskammer Hamburg, sagte NDR 90,3, der Lebensmittel-Einzelhandel werde die Steuersenkung noch an die Kunden weitergeben. Beim Einzelhandel im sogenannten Non-Food-Bereich, also bei langlebigeren Wirtschaftsgütern, sehe das sicher anders aus. "Wenn Sie jetzt durch die Straßen gehen, sehen Sie überall schon Rabattschlachten von 20 oder 30 Prozent", so Nissen-Schmidt. So solle schon jetzt die Kauflaune der Konsumenten anzustacheln - da würden die drei Prozentpunkte extra nicht viel weitere Entlastung bringen.

Die Befürchtung der Wirtschaft: Neue Preise könnten zu einem zusätzlichen Preiskampf führen. Das wäre zwar gut für die Verbraucher, aber schlecht für die Produzenten.

Kritik an Mehrwertsteuersenkung NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 30.06.2020 06:00 Uhr Bundesweit sinkt für sechs Monate die Mehrwertsteuer, um den Konsum anzukurbeln. Hamburgs Händler fordern weiter, die Senkung länger dauern zu lassen. Peter Feder berichtet.







