Stand: 27.05.2023 16:46 Uhr Hamburgs Grünen-Chefin Blumenthal kandidiert wieder für Vorsitz

Die Vorsitzende der Hamburger Grünen, Maryam Blumenthal, will für eine weitere Amtszeit als Parteichefin kandidieren. Das hat die 37-Jährige am Sonnabend über Facebook mitgeteilt. Eine Landesmitgliederversammlung will den Landesvorstand am 24. Juni im Bürgerhaus Wilhelmsburg neu wählen. Blumenthal ist seit 2021 Vorsitzende der Hamburger Grünen.

