Hamburgs Ehrenbürgerin Hannelore Greve ist tot Stand: 17.10.2023 17:02 Uhr Hamburgs Ehrenbürgerin Hannelore Greve ist tot. Sie starb am Montag im Alter von 96 Jahren, wie der Senat am Dienstag bekannt gegeben hat.

Hannelore Greve hat sichtbare Spuren in Hamburg hinterlassen - gemeinsam mit ihrem 2016 verstorbenen Ehemann Helmut: Die Flügelbauten des Hamburger Uni-Hauptgebäudes, Erweiterungen am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), Millionen-schwere Spenden für Kultur und Wissenschaft, ein alle zwei Jahre vergebener Literaturpreis.

Auszeichnung mit Bundesverdienstkreuz

Das Ehepaar Greve gehörte zu den bedeutendsten Stiftern Deutschlands. Beide zusammen wurden 2005 zu Ehrenbürgern der Stadt Hamburg. 2008 erhielt Hannelore Greve das Große Bundesverdienstkreuz. Den Grundstein für ihren Wohlstand legten die Greves in den 50er-Jahren als Immobilienunternehmer, in den 60ern folgten erste Großprojekte in der City Nord, später auch das Elysee-Hotel und die Seniorenresidenz New Living Home.

Tschentscher: Greve hat sich um Hamburg verdient gemacht

Hannelore Greve habe sich zusammen mit ihrem Mann um Hamburg verdient gemacht, sagt Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Am Hamburger Rathaus weht nun Trauerbeflaggung - ab Mittwoch liegt dort auch ein Kondolenzbuch aus.

Weitere Informationen Die Ehrenbürger der Hansestadt Hamburg Das Ehrenbürgerrecht ist die höchste Auszeichnung, die Hamburg zu vergeben hat. Die bisherigen Ehrenbürger im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 17.10.2023 | 17:00 Uhr