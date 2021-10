Hamburgs CDU-Chef warnt nach der Wahl vor Richtungsdebatte Stand: 01.10.2021 06:28 Uhr Hamburgs CDU will keine Debatte über mehr Links oder mehr Rechts in ihrer Politik führen. Der Landesvorsitzende Christoph Ploß möchte dazu keine Grundsatzdebatte, sagte er auf einem Landesausschuss der CDU, der am Donnerstagabend online stattfand.

Markus Weinberg aus Altona hatte direkt nach dem Verlust seines Bundestagssitzes Kritik geübt - am eher konservativen Kurs seines Landesvorsitzenden Ploß. Nur mit einem liberalen Kurs etwa bei Klimaschutz und Verkehr könne Hamburgs CDU-Wahlen gewinnen, so Weinberg. Am Donnerstag schwieg er. Doch Christoph Ploß meinte: "Soll die Hamburger CDU links sein oder rechts sein? Soll sie eine liberale Großstadtpartei sein oder eher konservativ? Ich halte von diesen Richtungsdebatten überhaupt nichts."

An der Haustür habe kein Wähler nach links oder rechts gefragt. Was man dort hörte, schilderte CDU-Wahlkämpfer Gerd Imholz aus Billstedt: "Es war so, dass sehr viele gesagt haben: 'Laschet wählen wir nicht. Aber Söder würden wir gerne wählen." Das ist wirklich 30 bis 40mal so gewesen, dass uns die Bürger das um die Ohren geschlagen haben."

Kritik an Laschet

Ploß, der auch für Söder war, benannte das Problem vorsichtiger: "Leider haben einige Personalentscheidungen dazu geführt, dass wir nicht das volle Potenzial ausschöpfen konnten." Niemand stellte sich gegen Ploß. Er kündigte ein neues Grundsatzprogramm von Hamburgs CDU an.

