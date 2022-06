Hamburgs Bürgermeister Tschentscher ruft zum Energiesparen auf Stand: 29.06.2022 15:31 Uhr Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat angesichts der drohenden Gasknappheit in Folge des Kriegs in der Ukraine zum Energiesparen aufgerufen. Alle seien aufgerufen, die Strategie der Bundesregierung zum Auffüllen der Gasspeicher zu unterstützen, sagte Tschentscher am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde der Hamburgischen Bürgerschaft.

"Wir als Stadt, indem wir in unserem Hafen einen temporären LNG-Import ermöglichen, wir als Verbraucherinnen und Verbraucher, jedes Unternehmen. Auch die Industrie muss prüfen, welchen Beitrag sie leisten kann", erklärte der Bürgermeister. Vorwürfe der Opposition, dass der rot-grüne Senat kaum etwas mache und sich nur auf den Bund verlasse, wies er zurück: All die Entlastungspakete und Zuschüsse seien nicht allein Sache des Bundes, betonte der Regierungschef. "Das alles sind Maßnahmen von Bund und Ländern, die wir mitbeschlossen haben und die wir auch mitbezahlen." Er sprach von einer großen Kraftanstrengung von Bund und Ländern.

Debatte über Entlastung der Bürger

Auf Antrag der SPD-Fraktion debattierte die Bürgerschaft über die Folgen von Lieferengpässen, die Gas-Warnstufe und gezielte Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger angesichts deutlich steigender Preise für Lebensmittel und Energie. Für SPD und Grüne sind die in Berlin beschlossenen milliardenschweren Entlastungspakete der richtige Schritt. "Wir müssen dort helfen, wo Hilfe gebraucht wird. Niemand soll in diesen schwierigen Zeiten allein gelassen werden", sagte Tschentscher.

Kritik der Oppositionsparteien

CDU-Fraktionschef Dennis Thering kritisierte, die geplanten Entlastungspakete seien zu wenig: "Sie entsolidarisieren sich mit einer ganz wichtigen Gruppe unserer Gesellschaft, in unserem Land, in unserer Stadt. Mit den älteren Menschen. Und da machen wir als CDU nicht mit." Das, was auf Bundesebene beschlossen wurde, reiche nicht aus, meinte auch die Linke. Die AfD warf CDU, SPD und Grünen vor, die Krise mit herbeigeführt zu haben.

