Tschentscher gibt Regierungserklärung ab

Nach seiner Wiederwahl vor zwei Wochen wird Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) heute eine Regierungserklärung abgeben. Erwartet wird, dass die Themen Klima und Verkehr in der etwa 45-minütigen Rede Tschentschers einen breiten Raum einnehmen. NDR.de überträgt die Bürgerschaftssitzung auf dieser Seite ab 13.30 Uhr per Livestream.

"Hamburgs Zukunft kraftvoll gestalten"

In der Regierungserklärung will der Bürgermeister unter dem Motto "Hamburgs Zukunft kraftvoll gestalten" die Grundlinien der rot-grünen Senatspolitik in den kommenden fünf Jahren aufzeigen. Danach folgt eine Aussprache der Fraktionen.

Belastet durch den Fall Grote

Auf die Rede des Bürgermeisters folgt CDU-Oppositionsführer Dennis Thering, der die Glaubwürdigkeit des rot-grünen Senats wegen des Verhaltens von Innensenator Andy Grote (SPD) infrage stellt. Der hatte anlässlich seiner Bestätigung als Senator einen Umtrunk mit bis zu 30 Gästen organisiert - trotz Corona. Damit hat Grote auch Tschentscher in Schwierigkeiten gebracht. Denn die Regierungserklärung wird belastet, weil die gesamte Opposition den Rücktritt des Innensenators fordert.

Bürgerschaft debattiert auch über Sternbrücke

Im Debattenteil wird es in der Bürgerschaft anschließend unter anderem um die geplante neue Sternbrücke in Altona und Maßnahmen zur Entlastung pflegender Angehöriger gehen. In zweiter Lesung soll die Bürgerschaft außerdem über einen Antrag von SPD, Grünen, CDU und Linken zur Stärkung der parlamentarischen Minderheitenrechte durch eine vorübergehende Absenkung der verfassungsrechtlich verankerten Quoren entscheiden.

Sitzung im Großen Festsaal des Rathauses

Wie schon bei der Sitzung vor zwei Wochen werden auch diesmal wieder alle Abgeordneten im Rathaus erwartet. Die fünf ersten Sitzungen nach der Wahl am 23. Februar waren coronabedingt in verminderter Stärke abgehalten worden. Um das Infektionsrisiko zu verringern, kommen die Abgeordneten erneut im Großen Festsaal und nicht im kleineren Plenarsaal zusammen.

