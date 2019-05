Stand: 27.05.2019 13:51 Uhr

Hamburgs Bezirkswahl: SPD rutscht ab

Nach dem Erfolg der Grünen bei der Europawahl in Hamburg zeichnet sich bei den Bezirkswahlen nun der nächste Erfolg für die Grünen ab. Vier Stunden nach Beginn der Auszählung lagen sie am Montag um 12 Uhr bei hamburgweit 30,2 Prozent. Das teilte Landeswahlleiter Oliver Rudolf mit. Das wäre ein Plus von 12 Prozentpunkten gegenüber den vorangegangenen Bezirkswahlen, bei denen die Partei 18,2 Prozent der Stimmen erhalten hatten. Sie finden die Ergebnisse auf unserer interaktiven Wahlkarte, die wir dann laufend aktualisieren. Die vorläufigen amtlichen Endergebnisse werden am Montagabend erwartet.

SPD rutscht hamburgweit ab

Für die SPD geht die Talfahrt nach dem schlechten Abschneiden bei der Europawahl auch auf Bezirksebene weiter. Sie liegt nach derzeitigem Stand hamburgweit bei 24,9 Prozent - ein Minus von 10,3 Punkten. Schon bei den vorherigen Bezirkswahlen haben die Sozialdemokraten knapp 10 Prozentpunkte eingebüßt, waren aber mit durchschnittlich gut 35 Prozent in allen sieben Bezirksversammlungen stärkste Kraft geblieben.

Auch die CDU verlor dieses Mal laut Zwischenergebnis deutlich: Mit Minus 8 Prozentpunkten kommt sie in ganz Hamburg nur noch auf 16,8 Prozent. Die Linke legte dagegen um 1,3 Punkte auf 11,5 Prozent zu. Die AfD konnte einen deutlichen Anstieg um 3 Punkte auf 7,5 Prozent verbuchen. Die FDP kam auf 6,2 Prozent (plus 2,3 Punkte), die Piraten auf 1,2 (minus 1,5).

Kopf-an-Kopf-Rennen in einigen Bezirken

Besonders deutlich wird die Niederlage der SPD im Bezirk Nord, wo die Partei durch die Affäre um Rolling-Stones-Freikarten belastet ist. Dort liegen die Grünen derzeit mit 35,5 Prozentpunkten klar vor der SPD.

Vorn liegen die Grünen auch derzeit noch in Eimsbüttel und in Altona. In Mitte haben sie deutlich aufgeholt und liegen nun knapp vor den Sozialdemokraten. Weiterhin ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern sich die Sozialdemokraten und Grüne in Wandsbek und Harburg. In Bergedorf liegt die SPD vorn, dicht gefolgt von der CDU. Dritte Kraft sind die Christdemokraten bisher in Eimsbüttel, Nord, Harburg und Wandsbek.

Erste Ergebnisse aus einzelnen Stadtteilen

In allen Bezirken wird noch ausgezählt, in einigen Stadtteilen, dort, wo es nur wenige Wähler gibt, liegen schon Ergebnisse vor. In Moorburg zum Beispiel liegen die Grünen mit 36,7 Prozent weit vorn, im Stadtteil Reitbrook führt die CDU mit 39,2 Prozent, auf der Veddel ist nach der SPD die Linke zweitstärkste Kraft mit 28,2 Prozent.

Ein hamburgweites Ergebnis, also für alle sieben Bezirke zusammen, soll es am Nachmittag geben. Erst am Abend sind alle Stimmen ausgezählt, dann gibt es das vorläufige Endergebnis.

Vor der Wahl war die SPD stärkste Kraft

Insgesamt haben sich in diesem Jahr 1.540 Kandidaten um knapp 360 Sitze in den sieben Bezirksversammlungen zur Wahl gestellt. Darunter vier Einzelkandidaten, die übrigen Kandidaten verteilen sich auf 13 Parteien und eine Wählervereinigung.

So sah es vor der Bezirkswahl politisch in den Bezirken aus

Wandsbek: SPD koalierte 2014 mit Grünen Im Bezirk Wandsbek, wo SPD-Mann Thomas Ritzenhoff das Bezirksamt leitet, wurden die SPD bei der Wahl 2014 mit 37,9 Prozent und 23 Sitzen stärkste Kraft, verlor jedoch vier Mandate. Die CDU verbesserte sich auf 29,3 Prozent und 17 Sitze. Die Grünen bekamen acht Sitze (13,2 Prozent), die Linke vier (7,2 Prozent) und die FDP kam lediglich auf zwei Sitze bei 3,9 Prozent. Die AfD gelangte mit 5,5 Prozent der Stimmen erstmals in die Bezirksversammlung Wandsbek. Am 26. Mai 2015 hat sich die AfD-Fraktion in Wandsbek aufgelöst. Die Wahlbeteiligung lag 2014 bei 41,3 Prozent.

Eimsbüttel: Rot-Grün seit Jahren stabil Im Bezirk Eimsbüttel bilden SPD und Grüne seit mehr als 15 Jahren eine stabile Koalition, die nicht durch große Streitereien aufgefallen ist. Bei der Wahl 2014 bekam die SPD 18 Sitze (33,3 Prozent), die Grünen 12 Sitze (23,1 Prozent), die CDU ebenfalls 12 Sitze (22,7 Prozent), die Linke 5 Sitze (9,8 Prozent) und die FDP 2 Sitze (4,5 Prozent). Die drei AfD-Abgeordneten bekamen 3,9 Prozent und damit 2 Sitze, bilden aber keine Fraktion mehr, sie sind ausgetreten und als Einzelabgeordnete vertreten. Allgemein ist der Umgang miteinander in der Bezirksversammlung verbindlicher als in manch anderem Bezirk. Kay Gätgens ist der Leiter des Bezirksamtes Eimsbüttel. Die Wahlbeteiligung lag 2014 bei 45,5 Prozent.

Harburg: SPD lag 2014 deutlich vorne Im Bezirk Harburg bekam die SPD 2014 mit 38,6 Prozent der Stimmen 19 Sitze, die CDU mit 26,6 Prozent 14. Grüne (13,5 Prozent) und Linke (8,9 Prozent) erhielten jeweils fünf Sitze und die FDP (4,4 Prozent) und die AfD (6 Prozent) jeweils drei. Nach einer fast siebenmonatigen Trauerzeit schlug die SPD die parteilose Verwaltungsexpertin Sophie Fredenhagen als neue Bezirksamtsleiterin vor. Als die CDU den Vorschlag ablehnte, verkündete Richter im August 2018 das Ende der Großen Koalition in Harburg. Fredenhagen wurde dennoch am 10. September 2018 zur Bezirksamtsleiterin ernannt. Die Wahlbeteiligung lag 2014 bei 36,4 Prozent.

Altona: Mehrheiten wechselten zuletzt In der Altonaer Bezirksversammlung gab es in den vergangenen fünf Jahren wechselnde Mehrheiten. SPD und Grüne schlossen im Bezirk Altona - anders als in vielen Bezirken - kein festes Bündnis. Bei der Wahl 2014 bekam die SPD 16 Sitze (30,0 Prozent), die CDU 12 Sitze (23,3 Prozent), die Grünen ebenfalls 12 Sitze (22,1 Prozent), die Linke 7 Sitze (14,0 Prozent), die FDP 2 Sitze (4,4 Prozent) und die AfD übersprang mit 3,3 knapp die Drei-Prozent-Hürde und ist mit 2 Sitzen in der Bezirksversammlung vertreten. Die Wahlbeteiligung lag 2014 bei 45,8 Prozent.

Mitte: Rot-Grün regiert seit 2014 Im Bezirk Mitte regiert eine Koalition aus SPD und Grünen. Zusammen haben sie 29 der 51 Sitze in der Bezirksversammlung inne. Bei der Wahl 2014 bekam die SPD 19 Sitze (37,0 Prozent), die CDU 10 Sitze (18,5 Prozent), die Grünen ebenfalls 10 Sitze (18,1 Prozent), die Linke 7 Sitze (14,1 Prozent), die AfD 3 Sitze (5,1 Prozent) und die Piraten 2 Sitze (4,4 Prozent). Die FDP schaffte mit 2,3 Prozent der Stimmen den Sprung über die Drei-Prozent-Hürde im Bezirk Altona nicht. Seit März 2016 ist Falko Droßmann von der SPD der Bezirksamtsleiter und damit der inoffizielle Bezirksbürgermeister. Die Wahlbeteiligung lag 2014 bei 31,1 Prozent.

Bergedorf: Noch hat die SPD das Sagen Im Bezirk Bergedorf hat die SPD mit 19 Sitzen (39,3 Prozent) das Sagen. Mit deutlichem Abstand folgt die CDU mit 14 Sitzen (28,5 Prozent). Vertreten sind auch noch Grüne mit 6 Sitzen (12,3 Prozent), Linke mit 4 Sitzen (9,2 Prozent) und die AfD mit 2 Sitzen (4,5 Prozent). Die FDP scheiterte mit 2,2 Prozent an der Drei-Prozent-Hürde. Leiter des Bezirksamtes ist seit 2011 SPD-Mann Arne Dornquast. Die Wahlbeteiligung lag 2014 bei 37,8 Prozent.

Nord: Eine echte Prüfung für die SPD Im Bezirk Nord musste die SPD bereits bei der Wahl 2014 Verluste hinnehmen, blieb aber stärkste Fraktion mit 33,9 Prozent und 17 Sitzen. Die CDU konnte ihre zwölf Sitze mit 23,7 Prozent verteidigen. Die Grünen stellten mit 21,1 Prozent elf Sitze, die Linke mit 9,5 Prozent fünf, jeweils zwei Sitze haben die FDP (4,3 Prozent), die Piraten (3,5 Prozent) und die AfD (3,7 Prozent). Praktisch bilden SPD und Grüne eine Koalition, wobei es in Sachfragen häufig auch zu anderen Konstellationen kommt. Die Wahlbeteiligung lag 2014 bei 44,4 Prozent. zurück 1/4 vor

