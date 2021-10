Hamburgs Bezirk Nord sucht Ideen zum Klimaschutz Stand: 03.10.2021 08:19 Uhr Wie kann Klimaschutz in direkter Nachbarschaft gelingen? Die Behörden im Bezirk Nord haben ihre Einwohnerinnen und Einwohner aufgerufen, Vorschläge zu machen.

Noch bis 7. November sammelt das Bezirksamt Themen und Vorschläge über eine Online-Plattform. Auf der interaktiven Karte im Internet haben sich schon einige Bewohnerinnen und Bewohner geäußert. Manche fordern zum Beispiel die Einführung von Tempo 30 in der Martinistraße beim Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) oder eine fest Blitzanlage in der Lübecker Straße, um Tempo und Autolärm zu reduzieren. Außerdem sind mehrere Gebäude als Standorte für Solardächer vorgeschlagen worden.

Vorschläge können kommentiert werden

Für Hohenfelde und Mundsburg regen die Teilnehmenden schönere Randstreifen oder gleich Grünflächen statt Parkplätze an. Und in Eilbek sollte der Kanal besser erreichbar sein, damit Wassersportler nicht die Pflanzen zertreten. Die vorhandenen Vorschläge können auch direkt von allen Interessierten bewertet und kommentiert werden. Innerhalb eines Jahres soll ein Konzept vorliegen.

Vorschläge im direkten Gespräch

Das Klimateam des Bezirks Nord ist außerdem noch mehrfach auf Wochenmärkten unterwegs, um Vorschläge von Passanten im direkten Gespräch einzusammeln.Vorgesehen ist das für den 7. Oktober am Wochenmarkt Eppendorf, für den 15. Oktober am Alsterdorfer Markt und für den 19. Oktober am Langenhorner Markt. So sollen die Stadtteile dabei helfen, Hamburgs Klimaziele einzuhalten.