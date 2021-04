Hamburgs Behörden wollen Rechtsextremismus besser bekämpfen Stand: 01.04.2021 08:06 Uhr Hamburgs Behörden wollen im Kampf gegen Rechtsextremismus stärker zusammenarbeiten. Gleichzeitig kann jeder ab sofort antisemitische, rassistische und rechte Vorfälle in Hamburg online melden.

"Tag für Tag werden in Deutschland Menschen Opfer von rechter Gewalt", sagte Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard am Mittwoch. Innensenator Andy Grote (beide SPD) sprach von einem Wendepunkt. Die Qualität des Rechtsextremismus heutzutage sei für ihn eine ganz andere als noch vor wenigen Jahren. Eine große Rolle spielen laut Grote dabei das Internet und die sozialen Medien. Rechtsxetremisten und Rechtsxetremistinnen können so mehr Kontakte untereinander knüpfen, verstärken sich aber auch gegenseitig in ihren Ansichten, so der Innensenator.

Das mündet immer häufiger in Gewalt auch gegen Repräsentanten und Repräsentantinnen des Staates. Polizisten und Polizistinnen würden vermehrt körperlich angegriffen.

Vernetzung beim Thema Rechtsextremismus

Bislang waren die Hamburger Behörden meist nur in ihrem jeweiligen Bereich aktiv. Künftig hingegen wollen Innen-, Sozial-, Schul- und Justizbehörde, sowie die Kultur- und die Wissenschaftsbehörde ihre Kompetenzen bündeln. Laut Grote gibt es deutschlandweit bislang kein vergleichbares Projekt gegen Rechtsextremismus.

Außerdem wurde eine neue digitale Hinweisstelle memo eingerichtet, für antisemitische, rassistische und rechte Vorfälle. Jeder kann hier Vorfälle melden - auch anonym.

