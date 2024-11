Hamburgs Alter Elbtunnel wird für drei Wochen gesperrt Stand: 13.11.2024 09:44 Uhr Hamburgs Alter Elbtunnel wird drei Wochen lang gesperrt. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten mit giftigen Dämpfen. Die HADAG Seetouristik und Fährdienst AG (HADAG) richtet einen Ersatz-Fährverkehr an zwei Wochenenden ein.

Der historische Tunnel an den St. Pauli-Landungsbrücken ist ein Magnet für Touristinnen und Touristen, er wird aber ebenfalls von Pendlerinnen und Pendlern genutzt. Pro Jahr queren rund eine Million Menschen zu Fuß und 300.000 Menschen mit dem Rad den Alten Elbtunnel. Autos sind seit Jahren verboten. Seit Jahren ist auch die Weströhre wegen einer Grundsanierung geschlossen.

Sperrung bis zum Nikolaustag

Nun muss ein neuer Fahrbahnbelag aufgebracht werden. Dabei können aus Dichtmaterialien gesundheitsschädliche Dämpfe entstehen. Deshalb wird der Alte Elbtunnel ab Montag, 18. November, 6 Uhr, bis zum Abend des Nikolaustags am 06. Dezember, 20 Uhr voll gesperrt.

Verkehrsbehörde bestellt Fähr-Ersatzverkehr

Um dennoch die Elbquerung zu ermöglichen, hat Hamburgs Verkehrsbehörde bei der HADAG einen Fähr-Ersatzverkehr bestellt. An den beiden betroffenen Wochenenden am 23. und 24. November sowie am 31. November und 1. Dezember pendelt die Linie 75 stündlich zwischen Landungsbrücken und Steinwerder - und zwar zwischen 7 Uhr und 19 Uhr. Von montags bis freitags gibt es dort sowieso ähnliche Fährverbindungen.

Der Alte Elbtunnel wurde 1911 eröffnet und galt damals als technisches Weltwunder.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.11.2024 | 11:00 Uhr