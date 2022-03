Stand: 18.03.2022 14:36 Uhr Hamburgisches Weltwirtschaftsinstitut stellt sich neu auf

Die Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr und das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut arbeiten in Zukunft enger zusammen. Beide Seiten haben am Freitag einen Kooperationsvertrag unterschrieben. Damit soll unter anderem die Forschung in den Bereichen Wirtschaft, Umwelt und Migration gestärkt werden. Dafür stellt die Universität dem Weltwirtschaftsinstitut wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Professoren-Stellen zur Verfügung. Neuer wissenschaftlicher Leiter des HWWI wird der langjährige Professor der Bundeswehr-Uni, Michael Berlemann. | Sendedatum NDR 90,3: 18.03.2022 14:00

