Stand: 01.02.2025 06:49 Uhr Hamburgischer Anwaltverein: Umstrittene Podiumsdiskussion abgesagt

Der Hamburgische Anwaltverein und der Hamburgische Richterverein hatten zu einer Podiumsdiskussion eingeladen. Diese wurde nun abgesagt. Vorab hatte es viel Kritik gegeben, weil die in der Bürgerschaft vertretenen Parteien eingeladen wurden - also auch die AfD. Einige Hamburger Anwältinnen und Anwälte traten daraufhin aus dem Anwaltverein aus. Die beiden ehrenamtlich geführten Vereine wollen jetzt klären, wie künftig solche Veranstaltungen zu wichtigen Rechtsthemen in der Stadt durchgeführt werden.

