Hamburgische Bürgerschaft verabschiedet heute Doppelhaushalt Stand: 03.06.2021 08:32 Uhr Nach dreitägigen Beratungen will die Hamburgische Bürgerschaft heute den Doppelhaushalt 2021/22 für die Hansestadt endgültig verabschieden.

Der Haushaltsentwurf des rot-grünen Senats sieht in diesem und im nächsten Jahr Ausgaben in Höhe von etwa 35,7 Milliarden Euro vor - 18,1 Milliarden Euro im laufenden und 17,6 Milliarden Euro im nächsten Jahr. Das sind vor allem wegen der Corona-Krise fast drei Milliarden Euro mehr als beim Doppelhaushalt 2019/20. Bis 2024 ist eine Neuverschuldung in Höhe von sechs Milliarden Euro vorgesehen.

Ursprünglich sollte der Doppelhaushalt bereits Ende 2020 verabschiedet werden, was jedoch durch die Corona-Pandemie und die Neubildung des Senats nach der Bürgerschaftswahl um ein halbes Jahr verzögert wurde. Nach Angaben der Bürgerschaft hatten die Fraktionen insgesamt 245 Zusatz- oder Änderungsanträge zum Haushaltsentwurf des Senats eingebracht. Rot-Grün legte 81 Anträge vor, die CDU 61, die Linken 56 und die AfD 47 Anträge.

Etats einzelner Ressorts verabschiedet

Am zweiten Tag der Haushaltsberatungen am Mittwoch wurden mit den Stimmen der rot-grünen Mehrheit die Einzeletats für die Bereiche Wirtschaft, Wissenschaft, Stadtentwicklung, Inneres und Sport sowie Umwelt verabschiedet.

Kritik an Wechsel Braaschs in die Umweltbehörde

Vor allem das Thema Klimaschutz stand im Zentrum der Debatte. Während sich SPD und Grüne als innovativ und zukunftsweisend sehen, meint die Opposition, es fehle an Antworten auf die wichtigen Fragen. Kritik kam von der CDU und der AfD an der Personalie Manfred Braasch. Dass der Hamburger BUND-Chef auf einen zentralen Posten in die Umweltbehörde wechselt, so Stephan Gamm von der CDU, "hätte ich mir auch nach einer Flasche Rotwein in meinen schlimmsten Alpträumen nicht selber ausdenken können". Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) verteidigte, dass der Haushalt seiner Behörde wächst. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie habe sich zum Beispiel gezeigt, wie wichtig Grünflächen in der Stadt seien.

AUDIO: Zweiter Tag der Haushaltsberatungen in Hamburg (1 Min) Zweiter Tag der Haushaltsberatungen in Hamburg (1 Min)

Weitere Informationen Hamburgische Bürgerschaft berät über Doppelhaushalt Bürgermeister Tschentscher wirbt für Investitionen, um den Aufschwung nach Corona zu sichern. Von der Opposition gibt es scharfe Kritik. (01.06.2021) mehr 5 Min Hamburger Senat plant Doppelhaushalt mit Rekordausgaben Fast 36 Milliarden Euro sind für die kommenden beiden Jahre vorgesehen. Finanzsenator Andreas Dressel im Gespräch. (27.05.2021) 5 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.06.2021 | 08:00 Uhr