Hamburgische Bürgerschaft streitet über steigende Mieten

Obwohl neue Wohnungen gebaut werden, steigen in Hamburg die Immobilienpreise und Mieten weiterhin deutlich an. Deshalb sollte die Stadt grundsätzlich keine städtischen Grundstücke und Wohnungen mehr verkaufen. Das jedenfalls hat die Fraktion der Linken am Mittwoch in der Bürgerschaft gefordert.

Der Senat habe jahrelang Profit mit dem Verkauf von Grundstücksflächen und Wohnungen gemacht und dabei gleichzeitig dazu beigetragen, dass Grundstücks- und Mietpreise in die Höhe schießen, lautete der Vorwurf von Heike Sudmann (Die Linke). "Seit diese SPD an der Regierung ist in Hamburg, sind die Mieten um über 21 Prozent gestiegen. Die Miepreisbremse ist laut einem Gutachten wirkungslos."

Streit über Mietendeckel

Die Linke forderte einen Mietendeckel, wie in Berlin. Doch gerade der Vergleich hinke, hielt Martina Koeppen von der SPD dagegen: "Zwischen 2011 und 2019 sind die Mieten in Hamburg um 21 Prozent gestiegen, in Berlin aber um 28 Prozent. Das sind die wahren Fakten." Auch bei der Zahl von Sozialwohnungen läge Hamburg weit vor Berlin, erklärten die Grünen in der Bürgerschaft. Und mit dem Instrument der Sozialen Erhaltungsverordnung würden Bewohner davor geschützt, aus ihren Quartieren verdrängt zu werden.

Die CDU führte an: Wenn die Stadt gar keine Grundstücke mehr verkaufe, gingen Einnahmen von Unternehmen verloren, die ihre Standorte in Hamburg ausbauen. Die AfD verwies auf ihre abgelehnte Forderung eines Hamburger Wohngelds, mit dem Menschen auch die Möglichkeit bekämen, in Eigentum zu investieren.

