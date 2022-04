Hamburgische Bürgerschaft debattiert über Rechtspopulismus Stand: 27.04.2022 16:26 Uhr In der Aktuellen Stunde der Hamburgischen Bürgerschaft ging es am Mittwoch um den Kampf gegen Rechtspopulismus in Europa.

Die Bürgerschaft zeigte sich parteiübergreifend erleichtert nach dem Sieg Emmanuel Macrons gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen bei der französischen Präsidentenwahl. Lediglich die AfD bezeichnete das vergleichsweise starke Abschneiden Le Pens als großen Erfolg.

Grüne für "sozial gerechtes und nachhaltiges Europa"

Grund für den zunehmenden Rechtspopulismus sei der Verlust des Vertrauens in die Institutionen der Demokratie, sagte die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Jennifer Jasberg, deren Fraktion die Debatte angemeldet hatte. Das beste Mittel dagegen sei "ein geeintes, sozial gerechtes und nachhaltiges Europa."

SPD: Politik muss die richtigen Antworten geben

Bei aller Erleichterung über den Sieg Macrons stimme das Abschneiden Le Pens nachdenklich, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD), der für den Senat das Wort ergriff. Die Politik finde nicht immer die richtigen Antworten auf eine Gesellschaft, die zunehmend in Gruppen auseinanderstrebe. "Unterschiedlichkeit muss nicht per se schlimm sein, wenn denn die Politik die richtigen Antworten darauf gibt", sagte er. Deshalb sei es wichtig, "und das ist die Politik des Hamburger Senats, die ganze Stadt in den Blick zu nehmen".

CDU: Viele fühlen sich nicht gesehen und nicht verstanden

Anke Frieling von der CDU sagte: "Viele Menschen fühlen sich von der Politik nicht gesehen, nicht gehört und mit ihren Sorgen nicht verstanden." AfD und FDP warfen vor allem den Grünen vor, die Menschen erziehen und gängeln zu wollen. Und die Linke forderte hohe Steuern für Vermögen und Unternehmen und die Aufhebung der Schuldenbremse.

