Hamburgische Bürgerschaft debattiert über Energiepolitik Stand: 13.04.2022 15:12 Uhr Wie gelingt es, von Energielieferungen aus Russland unabhängiger zu werden und gleichzeitig den Klimaschutz voranzubringen? Darüber zerbrechen sich gerade viele Politikerinnen und Politiker den Kopf. Auch die Hamburgische Bürgerschaft hat darüber am Mittwoch debattiert.

Applaus gab es für Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) - nicht nur für seine Rede, sondern auch dafür, dass er nach seiner Krebs-Operation zum ersten Mal wieder in der Bürgerschaft auftrat. "Vor uns liegen große Aufgaben für die Energiewende. Ich freue mich darauf, mit neuer Kraft, mit Ihnen gemeinsam, an dieser großen Aufgabe zu arbeiten", sagte Kerstan. Er bedankte sich für viele Genesungswünsche in den vergangenen Wochen: "Vielen, vielen Dank. Es ist schön, wieder dabei zu sein."

Weitere Informationen Die Bürgerschaftssitzung im Livestream Die Debatten in der Hamburgischen Bürgerschaft werden direkt aus dem Plenum im Internet übertragen. Die Sitzungen beginnen um 13.30 Uhr. extern

"Werden um LNG nicht herumkommen"

Auch für die rot-grüne Regierungskoalition im Rathaus ist klar: Hamburg muss in Sachen Energie erst einmal in den sauren Apfel beißen und auch auf das umweltschädlich produzierte Flüssiggas - kurz LNG für Liquefied Natural Gas - setzen. Alexander Mohrenberg von der SPD sagte: "Wir schaffen es, durch diesen Winter zu kommen. Und da werden wir um LNG-Gas nicht herumkommen."

CDU sorgt sich um steigende Energiepreise

Der CDU-Abgeordnete Stephan Gamm warnte dagegen vor allem vor den steigenden Energiepreisen: "Wir müssen daher aufpassen, dass nicht die breite Mitte der Gesellschaft in einen Abstiegssog gerät." Er sagte, es sei ein Fehler gewesen, gleichzeitig aus Kohle und aus der Atomkraft aussteigen zu wollen.

AUDIO: Hamburgische Bürgerschaft debattiert über Energieversorgung (1 Min) Hamburgische Bürgerschaft debattiert über Energieversorgung (1 Min)

Für die Linke ist die Energiepolitik der Stadt dagegen halbherzig, während die AfD den Sinn einer Energiewende grundsätzlich bezweifelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.04.2022 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hamburgische Bürgerschaft