Hamburgische Bürgerschaft debattiert über AfD-Verbot Stand: 17.01.2024 13:35 Uhr Das Potsdamer Geheimtreffen von Rechtsextremisten mit AfD-Funktionären sowie die unter anderem daraus resultierende Forderung nach einem AfD-Verbot beschäftigt heute auch die Hamburgische Bürgerschaft.

Die Linksfraktion fordert in ihrer Debattenanmeldung für die Aktuelle Stunde: "Konsequenter Antifaschismus statt Anbiederung: Die Brandmauer muss stehen - AfD-Verbot jetzt!". Auch die Grünen wollen ein AfD-Verbot prüfen und die Demokratie "vor rechten Verfassungsfeinden schützen". Die SPD fordert in ihrer Debattenanmeldung als Konsequenz aus "menschenverachtenden Plänen zu Zwangsdeportationen deutscher Staatsbürger:innen", die AfD rechtlich und politisch zu "stellen".

AfD selbst will Bauernproteste thematisieren

Die AfD, die in der aktuellen Sitzung nach der Linksfraktion das zweite Vorschlagsrecht für eine Debatte hat, will hingegen unter der Überschrift "Der Unmut über rot-grünes Versagen auf allen Ebenen bricht sich Bahn!" die Bauernproteste thematisieren. Insgesamt stehen in der Aktuellen Stunde 75 Minuten Redezeit zur Verfügung. Zumeist kommen in dieser Zeit nur die ersten beiden Vorschläge auch zur Debatte.

Treffen in Potdsam mit Thema "Remigration"

In Potsdam soll der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, über "Remigration" gesprochen haben. Wenn Rechtsextremisten den Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll - auch unter Zwang. Das Treffen hatte die Diskussion über den Umgang mit der AfD bundesweit angeheizt.

Bundesweite Protestaktionen fordern AfD-Verbot

Das Treffen sorgte in ganz Deutschland für zahlreiche Proteste, auf denen unter anderem ein Verbot der AfD gefordert wird. Auch in Hamburg rufen Prominente und ein breites Bündnis aus Vertreterinnen und Vertretern der Gewerkschaften, Kirchen, Wirtschaftsverbände und Migrantenorganisationen für Freitag um 15.30 Uhr zu einem erneuten Protest auf.

Hamburgs AfD-Chef spricht von "privater Veranstaltung"

AfD-Fraktionschef Dirk Nockemann nannte das Potsdamer Treffen eine "private Veranstaltung" und warf SPD, Grünen und Linken haltlose Anschuldigungen und Verleumdungen vor. "Weder gab es ein Geheimtreffen der AfD noch einen Geheimplan und erst recht keine Deportationspläne", sagte er.

Abstimmung über neue Schulsenatorin

Nach dem Rücktritt von Schulsenator Ties Rabe (SPD) will die Hamburgische Bürgerschaft heute zudem über dessen Nachfolge entscheiden. Auf Vorschlag von Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) stellt sich die bisherige stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Ksenija Bekeris den Abgeordneten zur Wahl. Die Zustimmung gilt als sicher. Nach der Abstimmung soll die 45-jährige Berufsschullehrerin vor dem Abgeordneten ihren Amtseid leisten. Rabe hatte seinen Rücktritt am Montag überraschend mit sofortiger Wirkung verkündet und dafür gesundheitliche Gründe genannt.

