Hamburgische Bürgerschaft berät über die Anwohnerparkplätze Stand: 01.03.2023 11:14 Uhr Immer wieder gibt es in Hamburg Streit über Anwohnerparkplätze in den einzelnen Stadtteilen. Vor allem für Handwerksbetriebe bedeuten sie große Probleme. Heute befasst sich die Hamburgische Bürgerschaft damit - auf Antrag von SPD und Grünen.

Die beiden Regierungsfraktionen wollen den Liefer- und Ladeverkehr besser organisieren. Anlass sind die häufigen Beschwerden der Handwerksbetriebe, weil sie in Anwohnerparkzonen oft keine Parkplätze mehr finden. Die CDU hatte das Problem in den vergangenen Monaten mehrfach zur Sprache gebracht. In der heutigen Bürgerschaftssitzung dürfte deshalb über den Antrag von SPD und Grünen viel diskutiert werden.

Auch Klimaschutz und Ladesäulen für E-Autos sind Thema

Um Verkehrspolitik geht es auch in der Aktuellen Stunde erneut. Bereits zum zehnten Mal ist das Thema zur Debatte angemeldet worden. Nur über die Corona-Pandemie, die Flüchtlings- und die Energiepolitik wurde schon häufiger in Aktuellen Stunden diskutiert. Weitere Themen sind heute unter anderem der Klimaschutz bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen und der Ausbau von Ladesäulen für Elektroautos.

