Hamburgische Bürgerschaft berät über Flüchtlingsunterbringung Stand: 06.10.2022 09:25 Uhr Die Hamburgische Bürgerschaft debattiert heute über die angespannte Lage bei der Unterbringung von Geflüchteten. Sowohl die AfD als auch die SPD haben dazu Debatten für die Aktuelle Stunde angemeldet.

Die SPD mahnt unter dem Titel "Deutschland und Hamburg bieten Schutz für Geflüchtete" eine solidarische Herangehensweise an das Unterbringungsproblem an. Angesichts einer hohen Anzahl von Geflüchteten aus der Ukraine - täglich kommen 60 bis 100 Geflüchtete von dort hier an, insgesamt sind es bisher 38.000 - stellt die Unterbringung eine große Herausforderung dar. Diese kann nach Ansicht der SPD-Fraktion nur gelingen, wenn Behörden und Zivilgesellschaft zusammenarbeiten und gemeinsam humanitäre Hilfe leisten.

Die AfD will das Thema unter dem Titel "Rot-Grün versagt bei historischer Flüchtlingswelle" aufarbeiten. Angesichts der Fluchtbewegungen aus der Ukraine fühlt sich die Fraktion an den Flüchtlingsstrom im Jahr 2015 erinnert und fürchtet eine Überforderung der zuständigen Behörden.

Diskussion auch über Teilhabe und Obdachlosigkeit

Weitere Themen der Bürgerschaft sind unter anderem ein Partizipationsfonds für Menschen mit Behinderung, mit dem die Grünen eine "Gesellschaftliche Teilhabe für alle" ermöglichen wollen. Die CDU fordert einen "Masterplan zur Bekämpfung der Obdachlosigkeit" und die Linken hat einen Antrag eingereicht zum Thema "Keine SAGA-Kündigungen in Krisenzeiten".

