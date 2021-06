Hamburgische Bürgerschaft beginnt dreitägige Haushaltsberatungen Stand: 01.06.2021 07:31 Uhr Die Hamburgische Bürgerschaft startet heute mit einer Generaldebatte in die dreitägigen Beratungen für den Doppelhaushalt 2021/2022.

Der vom rot-grünen Senat vorgelegte Haushaltsentwurf hat für beide Jahre ein Gesamtvolumen von rund 35,7 Milliarden Euro - 18,1 Milliarden Euro für das laufende und 17,6 Milliarden Euro für das kommende Jahr. Bis 2024 sieht er eine Neuverschuldung in Höhe von sechs Milliarden Euro vor.

Die Haushaltsberatungen bedeuten ein dreitägiges Mammutprogramm. Traditionell wird die Opposition den ersten Tag der Bürgerschaftsdebatte für eine Abrechnung mit der Arbeit des rot-grünen Senats nutzen. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) wird wiederum die Grundzüge seiner Politik erläutern. Schwerpunkte des Doppelhaushalts sind laut Senat Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur, in die Digitalisierung, in den Schulbau, in die Hochschulen und vor allem in den Klimaplan.

Mit einem halben Jahr Verspätung

Normalerweise wird der Haushalt der Stadt bereits im Dezember beschlossen. Wegen der langen Koalitionsverhandlungen nach der Bürgerschaftswahl und wegen der Corona-Pandemie hat sich Senat mit seinem Entwurf aber mehr Zeit gelassen.

Alle Fraktionen mit Änderungswünschen

Alle Fraktionen haben Änderungswünsche angemeldet. Auch die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen kündigten 80 Änderungsanträge mit einem Volumen von knapp 60 Millionen Euro an. Finanziert werden sollen die Pläne durch Umschichtungen im Senatsentwurf. Die CDU-Opposition geht mit mehr als 60 Änderungsanträgen im Gesamtvolumen von 130 Millionen Euro und der Forderung nach einer Personalbremse in die Beratungen. Auch die anderen Fraktionen in der Bürgerschaft haben Änderungswünsche, über die einzeln abgestimmt werden muss.

