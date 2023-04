Hamburgische Bürgerschaft debattiert über Veit-Rede Stand: 26.04.2023 07:40 Uhr Die Hamburgische Bürgerschaft befasst sich in ihrer Sitzung heute unter anderem mit einer Rede, die Parlamentspräsidentin Carola Veit (SPD) vor zwei Wochen gehalten hatte.

Die AfD sah sich in dem Vortrag Veits zur Machtergreifung der Nationalsozialisten vor 90 Jahren angegriffen, sie wirft der Parlamentspräsidentin "Patriotenbeschimpfung und andere Verdrehungen" vor und will das zum Thema der Aktuellen Stunde machen.

Weitere Informationen Die Bürgerschaftssitzung im Livestream Die Debatten in der Hamburgischen Bürgerschaft werden direkt aus dem Plenum im Internet übertragen. Die Sitzungen beginnen um 13.30 Uhr. extern

Veit räumte Fehler ein

Veit räumte ein, sie habe in ihrer Rede Aussagen von AfD-Politikern in einem Fall falsch wiedergegeben. Sie bedauerte den Fehler. Im übrigen habe sie in ihrer Rede am 29. März aber bedenkliche Relativierungen im Zusammenhang mit dem Umgang mit der deutschen Vergangenheit, mit Rassismusopfern und mit Flüchtlingen kritisiert und dieses Verhalten als beschämend bezeichnet. "Das war und ist richtig", teilte Veit am Dienstag mit.

Es geht auch um die Verteuerung der U5

In der Bürgerschaft geht es heute auch um den Rückkauf ehemals städtischer Immobilien, die Verteuerung des geplanten Baus der U5 und die Kosten für das Deutschlandticket. Außerdem möchte die CDU über ein Auftrittsverbot von Aktivisten und Aktivistinnen der "Letzten Generation" an Hamburgs Schulen debattieren.

