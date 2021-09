Hamburgische Bürgerschaft: Debatte über Aufnahme von Geflüchteten Stand: 01.09.2021 15:16 Uhr Die Hamburgische Bürgerschaft hat am Mittwoch über die Aufnahme von Geflüchteten aus Afghanistan debattiert. In dem Land haben die Taliban die Macht übernommen.

Einig waren sich alle Parteien darüber, dass der Westen in Afghanistan versagt hat. In der teilweise emotional aufgeladenen Debatte warf die Linke dem Hamburger Senat vor, "Teil der verheerenden Kriegspolitik der Bundesregierung" zu sein, weil er noch im Juli zwei Afghanen abschieben wollte. An den Händen von Innensenator Andy Grote (SPD) klebe Blut, so der Vorwurf. Die Linke forderte einen Abschiebestopp nach Afghanistan.

SPD, Grüne, FDP und CDU warfen der Linken Zynismus vor, weil die Partei im Bund gegen den Rettungseinsatz der Bundeswehr gestimmt hatte. Wichtig sei es, zu helfen. Afghanische Geflüchtete bräuchten jetzt Zugang zu Deutschkursen und zum Arbeitsmarkt. Die CDU meinte, vor allem Frauen und Kinder brauchten Schutz.

AfD warnt vor "Massenimmigration"

AfD-Fraktionschef Dirk Nockemann warnte: "Und wieder einmal droht Deutschland die Massenimmigration." Statt falsche Hoffnungen zu wecken, sollte Deutschland den Afghanen helfen, in den Nachbarländern unterzukommen.

Grote: "Hamburg handelt"

Innensenator Grote sagte, Hamburg war sei das erste Bundesland gewesen, welches Gefflüchtete aufgenommen habe. "Hamburg nimmt schneller auf, Hamburg nimmt mehr auf. Während andere über Landesaufnahmeprogramme debattieren, handelt Hamburg. Und das sollten wir auch in Zukunft so tun", meinte Grote. Hamburg hat sich bislang bereiterklärt, bis zu 250 gerettete Menschen aus Afghanistan aufzunehmen.

Debatte auch über 2G-Regel

Ein weiteres Thema im Parlament ist auf Antrag der AfD das 2G-Optionsmodell. Veranstalterinnen und Veranstalter und Wirtinnen und Wirte können seit Sonnabend selbst entscheiden, ob sie nur Geimpfte und Genesene einlassen und dann weitgehend von den Corona-Einschränkungen befreit sind, oder ob sie weiter das 3G-Modell nutzen wollen - also auch Ungeimpfte mit negativen Corona-Tests akzeptieren. AfD, Linke und FDP hatten die 2G-Regelung in der vergangenen Woche kritisiert.

