Hamburgerin in der Türkei festgenommen

In der Türkei ist erneut eine deutsche Staatsbürgerin festgenommen worden. Wie die Kurdische Gemeinde in Deutschland am Freitag mitteilte, wurde die 58 Jahre alte Hamburgerin kurdischer Abstammung bereits am Donnerstag am Flughafen im südostanatolischen Diyarbakir festgenommen. "Der Fall ist dem Auswärtigem Amt bekannt und wird von unserer Botschaft konsularisch betreut", sagte ein Sprecher des Amtes.

Festnahme einer Hamburgerin in der Türkei NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 04.10.2019 20:00 Uhr Autor/in: Wutke, Oliver Am Flughafen der türkischen Stadt Diyarbakir ist eine deutsche Staatsbürgerin festgenommen worden. Die 58-Jährige aus Hamburg war nach einem Familienbesuch auf der Heimreise. Oliver Wutke berichtet.







Familienbesuch in der Türkei

Die Festnahme erfolgte an dem Tag, an dem Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) für Gespräche zum Flüchtlingsabkommen in der Türkei eintraf. Laut Kurdischer Gemeinde war die Frau vor zwei Wochen zu einem Familienbesuch in die Türkei gereist. Als sie ihren Rückflug von Diyarbakir nach Hannover habe antreten wollen, sei sie von der Polizei abgeführt worden.

Kurdische Gemeinde: "Willkürjustiz"

Nach Angaben des Rechtsanwalts der Frau liege ein Haftbefehl aus Ankara gegen die 58-Jährige vor, sagte der Sprecher der Kurdischen Gemeinde, Mehmet Tanriverdi. Er sprach von "Schikane und Ausdruck der türkischen Willkürjustiz", die kritische Stimmen auch im Ausland einschüchtern solle. "Möglicherweise hat ihre Festnahme mit dem Engagement ihres Mannes, der Vorsitzender der Kurdischen Gemeinde Hamburg ist, oder auf ihrem Facebook-Account geteilten Postings zu tun", sagte Tanriverdi.

Auswärtiges Amt warnt

Das Auswärtige Amt warnt in seinen Reise- und Sicherheitshinweisen, dass in der Türkei "regierungskritische Äußerungen in sozialen Medien, ..., aber auch das Teilen oder "Liken" eines fremden Beitrags, Anlass für strafrechtliche Maßnahmen" sein könnten. Besonders betroffen waren zuletzt vor allem Menschen mit türkischem Hintergrund oder doppelter Staatsangehörigkeit.

Immer wieder Deutsche in türkischen Gefängnissen

Seit dem gescheiterten Putschversuch vor drei Jahren sind immer wieder auch Deutsche in türkischen Gefängnissen gelandet. Mittlerweile führt das Auswärtige Amt nicht mehr auf, wieviele Deutsche aus politischen Gründen inhaftiert sind. Im August war bekannt geworden, dass die Gesamtzahl der in der Türkei inhaftierten Deutschen binnen sechs Monaten von 47 auf 62 gestiegen war. Weitere 38 Bundesbürger saßen wegen einer Ausreisesperre in der Türkei fest.

Anfang August war der Intendant des Hamburger Mut!Theaters, Mahmut Canbay, am Flughafen von Izmir festgenommen und stundenlang verhört worden, als er mit einer Jugendgruppe an einem Theaterfestival in der westtürkischen Metropole teilnehmen wollte. Nach Erlass eines Einreiseverbots wurde der Deutsch-Türke in ein Flugzeug nach Köln gesetzt. Der Hamburger Dennis E. musste im vergangenen Jahr rund fünf Monate in Untersuchungs- und Abschiebehaft ausharren, bevor er im Januar dieses Jahres nach Deutschland ausreisen durfte.

