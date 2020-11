Hamburgerin bekommt Integrationspreis Stand: 01.11.2020 09:50 Uhr Für eine Facebook-Gruppe, in der sie Geflüchteten Tipps zum Einleben in Deutschland gibt, hat eine Frau aus Hamburg den Integrationspreis bekommen.

Bjeen Alhassan aus Hamburg hat den Nationalen Integrationspreis 2020 bekommen. Bereits Anfang Oktober wurde die 28-Jährige im Berliner Bundeskanzleramt ausgezeichnet - von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Integrationsstaatsministerin Annette Widmann-Mauz (CDU). Ausgezeichnet wurde Bjeen Alhassan für ihr Projekt "Lernen mit Bijin". Das ist eine Facebook-Gruppe, in der sie den Teilnehmerinnen Tipps zum Einleben in Deutschland gibt - auf Arabisch, Kurdisch, Englisch und Deutsch.

"Das Leben einfacher machen"

"Ich möchte nicht, dass es so schwierig für sie wird, wie es für mich war. Ich hab das alles schon erlebt und kann das in einer Stunde erklären. Das macht das Leben einfacher für sie", erklärt Bjeen Alhassan dem Hamburg Journal.

2014 flüchtete Bjeen Alhassan vor dem Bürgerkrieg in Syrien nach Deutschland. Hier lernte sie Deutsch, machte ihren Master in BWL. Heute lebt sie in Hamburg und arbeitet in der Koordinierungsstelle Weiterbildung und Beschäftigung, coacht hier Geflüchtete bei der beruflichen Integration.

"Ein sehr großes Gefühl"

"Von Frau Bundeskanzlerin Merkel anerkannt zu werden, ist ein sehr großes Gefühl. Es ist aber auch eine sehr große Verantwortung", sagt Bjeen Alhassan. Denn die Frauen sähen sie als Vorbild. Abschalten könne sie kaum, gibt die 28-Jährige zu. Wenn sie über das Handy eine Anfrage einer Frau erreiche, versuche sie meist, sofort zu antworten. Denn Bjeen Alhassan weiß, wie schwierig es ist, sich in eine Gesellschaft zu integrieren - aber auch, wie gut es sich anfühlt, es geschafft zu haben.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 01.11.2020 | 19:30 Uhr