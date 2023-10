Stand: 16.10.2023 12:00 Uhr Hamburger warten oft lange auf Sterbeurkunden

In einigen Hamburger Bezirken müssen Angehörige lange auf eine Sterbeurkunde warten, besonders in Wandsbek, dem größtem Bezirk. Das Standesamt dort braucht aktuell etwa 20 Tage für die Urkunde, ergab eine Anfrage der CDU-Fraktion an den Hamburger Senat. Grund seien Langzeit-Erkrankungen und unbesetzte Stellen. Der Bezirk will jetzt die Prioritäten im Standesamt verändern und Hilfskräfte einsetzen. Die CDU-Fraktion drängt zur Eile: Die Wartezeiten seien Hinterbliebenen nicht zuzumuten. Sie bräuchten die Sterbeurkunden schnell, beispielsweise um Verträge zu kündigen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 16.10.2023 | 12:00 Uhr