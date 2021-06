Hamburger und Lübecker Bischöfin Kirsten Fehrs wiedergewählt

Stand: 05.06.2021 19:39 Uhr

Die 156 Landessynodalen der Evangelisch-Lutherischen Kirche wählten am Sonnabend in der Hauptkirche St. Michaelis in Hamburg die neue Bischöfin. Einzige Kandidatin: die auch bis dahin amtierende Bischöfin Kirsten Fehrs.