Hamburger sollen Tourismus zu Hause ankurbeln

Hamburg will den Tourismus-Sektor mit Einheimischen wieder in Schwung bringen. Seit Monaten fehlen der Stadt durch die Corona-Krise die Besucherinnen und Besucher von außerhalb. Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) kündigte am Dienstag ein spezielles Angebot an, dass sich an Hamburgerinnen und Hamburger richtet.

Erlebnisticket für Unternehmungen in der Stadt

Die "Hamburg Card" soll ein Erlebnisticket für Menschen sein, die in Hamburg leben sowie für deren Gäste. Bei über 150 touristischen Angeboten, etwa bei Hafenrundfahrten, Sightseeing-Touren, oder den Besuch vonn Sehenswürdigkeiten und Museen gibt es mit der "Hamburg Card" bis zu 50 Prozent Rabatt. Das Ticket ist in der kostenlosen App "Hamburg - erleben und Sparen" buchbar. Die App bietet zudem Informationen, Tipps und einen digitalen Stadtplan. Die "Hamburg Card" soll pro Tag 3,90 Euro kosten.

Corona trifft Tourismusbranche hart

Die Tourismusbranche habe es besonders hart getroffen, sagte Westhagemann. "Jetzt wollen wir wieder durchstarten. Damit werden wir auch den Einzelhandel, die Gastronomie, die Erlebniswelten, die Hotellerie und den Kulturbereich stärken." Michael Otremba, Geschäftsführer der Hamburg Tourismus GmbH fügte hinzu: "Wir wollen Anreize schaffen, sich aus ganz unterschiedlichen Perspektiven den Möglichkeiten in unserer Stadt zu nähern."

Übernachtungen auf niedrigem Niveau

"Die Zeiten, in denen wir uns bewegen, erfordern eine besondere Kreativität", sagte Westhagemann. Doch Übernachtungen und auch die Entwicklungszahlen beim Flughafen seien auf niedrigem Niveau. Bis das alte Niveau wieder erreicht werde, würde es eine ganze Weile dauern, so Westhagemann.

