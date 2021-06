Hamburger mit Arbeit der Kundenzentren zufrieden Stand: 14.06.2021 13:10 Uhr 93 Prozent der Hamburgerinnen und Hamburger sind zufrieden mit der Ausstellung von Ausweispapieren in den Ämtern. Das zeigt der Zwischenstand einer Befragung in den Kundenzentren der Bezirksämter.

Seit neun Monaten kann man auf Bildschirmen in den Kundenzentren bewerten, wie gut Hamburgs Meldeämter arbeiten. Jede zwölfte Kundin und jeder zwölfte Kunde hat mitgemacht.

Fegebank: "Herausragende Zahlen"

Das Ergebnis ist noch besser als vor zwei Jahren - mehr als 90 Prozent Zufriedenheit mit Tempo, Sachkunde und Freundlichkeit des Personals. Die auch für die Bezirke zuständige Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) zeigte sich erfreut: "Das sind herausragende Zahlen für unsere Kundenzentren. Ein ganz großes Lob für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es haben mehr als 22.000 Menschen haben eine Bewertung abgegeben."

Innerhalb von zwei Wochen soll jeder einen Termin bekommen. Doch durch die Corona-Pandemie gibt es einen Rückstau bei abgelaufenen Ausweisen. Deshalb hat Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) knapp sechs Millionen Euro für ein Sonderkundenzentrum an der Messe ausgegeben. Dressel: "In der Tat kein Schnäppchen." Aber die Alternative wären lange Wartezeiten in den anderen Kundenzentren. Die CDU sieht diese Ausgabe dagegen als Fall für den Rechnungshof.

