Hamburger in Magdeburg lebensgefährlich verletzt

Ein 22-jähriger Mann aus Hamburg ist am Samstagabend von Unbekannten in Magdeburg lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte er in einer Straßenbahn eine Gruppe von Randalierern stoppen wollen, die die Einrichtung der Bahn beschädigten.

Vier bis sieben Angreifer

Als der junge Mann die Gruppe zur Rede stellte, wurde er selbst zum Ziel: Die Randalierer traten und schlugen gemeinsam auf ihn ein. Nach Polizeiangaben bestand die Gruppe aus mindestens vier Männern und Frauen - es können aber auch sieben gewesen sein.

Erfolglose Sofortfahndung

Als die Straßenbahn an einer Haltestelle nahe des Magdeburger Hauptbahnhofs die Türen öffnete, attackierten die Randalierer ihr Opfer auf dem Gehweg weiter und flüchteten anschließend. Eine sofortige Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg.

Polizei sucht Zeugen

Der junge Hamburger erlitt schwerste Kopfverletzungen und schwebt in Lebensgefahr. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Angriff am Sonnabend in Magdeburg beobachtet haben.

