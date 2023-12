Stand: 11.12.2023 18:51 Uhr Hamburger gewinnt knapp 735.000 Euro im Lotto

734.799,90 Euro: Über dieses verfrühte Weihnachtsgeschenk kann sich ein Lotto-Spieler aus Hamburg-Mitte freuen. Er hatte am Sonnabend bei der Ziehung 6 aus 49 sechs Richtige getippt. Für den Jackpot fehlte nur die Superzahl. Die gleiche Summe gewann ein Lottospieler in Hessen und zwei Menschen in Nordrhein-Westfalen.

