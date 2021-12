Hamburger Zoll zeigt nächsten großen Kokainfund Stand: 16.12.2021 13:31 Uhr Das Hauptzollamt Hamburg hat erneut eine große Menge Kokain im Hafen entdeckt. Das Rauschgift war in Schiffscontainern versteckt.

Am Donnerstag präsentierten die Beamten und Beamtinnen den Fund: 360 Kilogramm hatten sie im vergangenen November aus dem Verkehr gezogen. Der Zoll geht davon aus, dass mit dieser Menge 40 Millionen Euro zu erzielen gewesen wären.

Das Rauschgift aus ganz Südamerika kam in mehreren Kühlcontainern über den Hafen in die Stadt. Meist lagen die Drogen-Pakete hinter den sogenannten Wartungsklappen oder einer Doppelwand in den Containern.

Drogen bei Röntgenaufnahmen entdeckt

So war das auch bei einer Ladung Trauben, in der sich rund 30 Kilogramm Kokain aus Peru befanden. Mittels einer Analyse des Lieferanten und dem Weg der Ware waren die Beamten und Beamtinnen auf die Container aufmerksam geworden. Auf Röntgenaufnahmen der Ladung entdeckten sie schließlich die Drogen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachrichten | 24.02.2021 | 13:00 Uhr