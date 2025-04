Hamburger Zoll sprengt mutmaßlichen Drogen-Versandhandel Stand: 17.04.2025 13:09 Uhr Dem Hamburger Zoll ist ein großer Schlag gegen die organisierte Kriminalität gelungen. Einsatzkräfte konnten einen Ring von mutmaßlichen Drogen- und Dopinghändlern sprengen.

Dabei fanden die Beamten und Beamtinnen 40.000 Doping-Tabletten, 17.000 Ampullen mit anabolischen Wirkstoffen, Crack, Ecstasy, K.o.-Tropfen und viele weitere Drogen. Außerdem stellten sie Zehntausende Euro Bargeld sicher.

Mehr als zwölf Monate Ermittlungen

Die Ermittlungen in dem Fall haben über ein Jahr gedauert, sagt Ulrich Willamowski vom Zollfahndungsamt Hamburg. Der Fund sei das Ergebnis einer länderübergreifenden Durchsuchungsaktion vor drei Wochen - in mehr als 16 Objekten in Hamburg, Schleswig-Holstein und Sachsen. "Da hatten wir 170 Durchsuchungskräfte im Einsatz und haben da in einem Objekt das Lager der Täter gefunden", so Willamowski.

Versandhandel für Dopingmittel

Die Tätergruppe habe dort mit den Dopingmitteln einen Post-Versandhandel betrieben, dann über die Stadtgrenzen hinweg verteilt wurden, so der Zollfahnder weiter.

