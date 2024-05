Stand: 29.05.2024 16:10 Uhr Hamburger Zoll findet eine Tonne Kokain

Gut eine Tonne Kokain hat der Zoll am Hamburger Hafen bei einer Kontrolle entdeckt. Den Fund haben die Beamtinnen und Beamten nach Angaben vom Mittwoch bereits am 6. Mai gemacht. Die Drogen waren in 1.000 Paketen versteckt und in einer Maschine verbaut. Der Container, in dem sie steckte, war aus Mittelamerika nach Hamburg transportiert worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.05.2024 | 16:00 Uhr