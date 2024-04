Hamburger Zahnärztin und Anästhesist vor Landgericht angeklagt Stand: 04.04.2024 12:59 Uhr Vor dem Hamburg Landgericht müssen sich seit Donnerstag eine Zahnärztin aus Altona und ein Narkose-Arzt verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, Schuld am Tod eines 18-jährigen Patienten zu sein.

Im Mai 2016 stand die Behandlung in der Praxis im Altonaer Bahnhof an. Viele Zähne des 18-jährigen Patienten waren kaputt und er schluckte Tabletten gegen die Schmerzen. Weil er schon immer panische Angst vor Zahnarzt-Behandlungen hatte, war er zuvor jahrelang nicht zu Kontroll-Untersuchungen gegangen. Dann hatte er den Entschluss gefasst, alle Zähne auf einmal unter Vollnarkose überarbeiten zu lassen - genau diese Behandlung stand nun an.

Sein Herz bleibt unter Vollnarkose stehen

Bis zu acht Stunden setzten die Zahnärztin und der Anästhesist für die aufwendige Behandlung unter der Narkose an. Während dieser Behandlung erlitt der 18-Jährige jedoch einen Herzstillstand und starb. Die Zahnärztin und der damalige Narkose-Arzt sind wegen Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt.

Zahnärztin weint vor Gericht

Noch jetzt, acht Jahre später, kann die Zahnärztin kaum über den tragischen Fall sprechen, sie muss die ganze Zeit weinen. "Ich wollte den Patienten doch nur von seinen Schmerzen befreien. Ich hätte niemals gedacht, dass das in so einer Tragödie enden könnte" sagt sie.

Anästhesist spricht von Versagen

Der Anästhesist räumt ein, damals nicht alle erforderlichen Geräte für die Überwachung der Narkose dabei gehabt zu haben. Er sagt: "Ich habe als Arzt versagt und als Mensch schwere Schuld auf mich geladen." Am Montag soll die Mutter des 18-Jährigen vor dem Landgericht aussagen.

