Stand: 07.09.2023 08:20 Uhr Hamburger Yachtfestival am Wochenende in Wedel

Im Hamburger Yachthafen in Wedel werden am Wochenende mehr als 60 Aussteller Boote und Zubehör präsentieren. von Freitag bis Sonntag stehen unter anderem Schnuppersegeln und Rettungskurse auf dem Programm. Freitag- und Sonnabendabend gibt es Konzerte. Organisator Heiko Zimmermann erwartet bis zu 12.000 Besucherinnen und Besucher. Bis auf das Konzert am Freitag ist der Eintritt kostenfrei.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 07.09.2023 | 10:00 Uhr