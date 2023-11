Stand: 30.11.2023 19:36 Uhr Hamburger Wissenschaftspreis verliehen

Am Donnerstag ist der achte Hamburger Wissenschaftspreis verliehen worden. Er ging an Fabian Leendertz, Direktor des Helmholtz-Instituts für One Health in Greifswald. Die Akademie der Wissenschaften würdigte die Arbeit des Tierarztes und Mikrobiologen, wonach die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt eng zusammenhängt. Der Preis wird alle zwei Jahre verliehen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 30.11.2023 | 19:30 Uhr