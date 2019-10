Stand: 31.10.2019 15:33 Uhr

Hamburger Winternotprogramm für Obdachlose startet

Am Freitag beginnt das Winternotprogramm für obdachlose Menschen in Hamburg. Es bietet nach Angaben der Sozialbehörde bis Ende März insgesamt 780 zusätzliche Schlafplätze sowie vielfältige Beratungsangebote.

Schlafplätze in der Friesenstraße und in der Kollaustraße

Der städtische Betreiber f & w fördern und wohnen stellt 650 Schlafplätze zur Verfügung. Davon befinden sich 400 Schlafplätze in der Friesenstraße 22, die sich auch für Menschen mit körperlichen Einschränkungen eignet. Auch der Standort in der Kollaustraße 15 mit 250 Schlafplätzen wird laut Behörde erneut genutzt. Beide Standorte verfügen über 100 weitere Plätze als Reserve. Die Unterkünfte sind von 17 Uhr bis 9.30 Uhr geöffnet. Es gibt wieder einen Bus-Shuttle zum Standort Kollaustraße, und zwar einmal abends von der Friesenstraße dorthin und einmal morgens zurück in die Innenstadt.

Essen und Waschgelegenheiten

Die Schlafplätze können jeden Abend wieder aufgesucht werden. Vor Ort gibt es verschließbare Schränke, Kleiderkammern, Essensausgaben und Waschmöglichkeiten. Die nächtliche Wärmestube des Winternotprogramms mit 100 Plätzen in der Hinrichsenstraße 4 steht zudem an den Wochenenden und Feiertagen als Tagesaufenthaltsangebot zur Verfügung. Die ganzjährige Notübernachtungsstätte Pik As mit 330 Plätzen ist auch im Winter geöffnet.

Rund 130 weitere Plätze in Wohncontainern werden zusätzlich von Kirchengemeinden und anderen Einrichtungen gestellt. Sie werden staatlich finanziert, aber ehrenamtlich betreut. Die Vergabe dieser Plätze findet durch das Diakonische Werk statt.

Forderung nach mehr Schutz vor Kälte auch tagsüber

Die CDU-Fraktion forderte in einem Antrag in der Hamburgischen Bürgerschaft, die Obdachlosen auch tagsüber vor dem Erfrieren zu schützen. "Bereits in den Vorjahren gab es wiederholt die berechtigte Kritik, dass auch kranke Obdachlose tagsüber in die Kälte geschickt werden", sagte die CDU-Abgeordnete Franziska Rath. Sie forderte, den sowieso zwischen den verschiedenen Standorten des Winternotprogramms und der Innenstadt verkehrenden Bus an einem oder mehreren Tagesaufenthaltsstätten für Obdachlose vorbeifahren zu lassen, um so auch tagsüber den Erfrierungsschutz zu gewährleisten.

Rund 2.000 Menschen leben in Hamburg auf der Straße

Nach einer Befragung im Auftrag der Stadt leben rund 2.000 Obdachlose in Hamburg - im Jahr 2009 waren es noch rund 1.000 Menschen ohne festen Wohnsitz gewesen. Rund zwei Drittel von ihnen hat einen ausländischen Pass, die meisten kommen aus Osteuropa.

